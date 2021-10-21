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مساهمو ريلاينس إندستريز يقرون تعيين رئيس أرامكو مديرا مستقلا

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1ياسر الرميان
ياسر الرميان
أرامكو

مساهمو ريلاينس إندستريز يقرون تعيين رئيس أرامكو مديرا مستقلا

رئيس شركة ريلاينس يتوقع تسارع الشراكة مع أرامكو

بنجالورو - رويترز

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قالت ريلاينس إندستريز، اليوم الخميس، إن الأغلبية المطلوبة من مساهميها أقروا تعيين رئيس شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان كمدير مستقل في مجلس إدارتها.

وقالت ريلاينس في بيان إن ما يزيد قليلا عن 98% من إجمالي من شملهم التصويت على القرار وافقوا على تعيين الرميان.

وكانت ريلاينس قالت الشهر الماضي إن الرميان استوفى جميع المعايير التنظيمية المطلوبة لتعيينه مديرا مستقلا‭‭ ‬‬ريثما يصوت المساهمون على القرار.

وكان يُنظر لانضمام الرميان على نطاق واسع على أنه جزء من عملية لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق ريلاينس لبيع حصة 20% من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات إلى أرامكو مقابل 15 مليار دولار. لكن الشركة الهندية قالت الشهر الماضي إنه لا علاقة لتعيينه بهذه الصفقة.

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والرميان هو محافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية منذ عام 2015.

وتعتبر ريلاينس انضمام الرميان إلى مجلس إدارتنا بمثابة بداية لتحولها إلى شركة دولية.

وأعلنت ريلاينس بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم. لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي بسبب الجائحة.

ويتوقع رئيس شركة ريلاينس تسارع الشراكة مع أرامكو، والانتهاء من صفقة شراء أرامكو لحصة في إحدى وحدات ريلاينس هذا العام.

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