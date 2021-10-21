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"البابطين" تحصل على تمويل بـ250 مليون ريال من مصرف الراجحي

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البابطين للطاقة
شركة البابطين للطاقة والاتصالات
سوق السعودية

"البابطين" تحصل على تمويل بـ250 مليون ريال من مصرف الراجحي

نظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوسطة الأجل مع مصرف الراجحي بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل، بقيمة 250 مليون ريال.

وقالت "البابطين" في بيان على "تداول السعودية"، إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة 282 مليون ريال، وتبلغ مدة التمويل 4 سنوات.

وأضافت أن الهدف من التمويل هو إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

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