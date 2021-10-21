"طاقة" و"ماروبيني" تطوران مشروعاً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لصالح "أرامكو"

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وشركة "ماروبيني كوربوريشن" "ماروبيني"، اليوم الخميس، عن إطلاق شراكة لتطوير مشروع جديد للإنتاج المشترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة النفط العربية السعودية "أرامكو"، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

وبحسب بيان اليوم الخميس، ستبلغ القدرة الإنتاجيّة الصافية لمشروع "تناجيب" للإنتاج المشترك وتحلية المياه 940 ميغاواط من الكهرباء، و1,084 طنّا من البخار في الساعة وإجمالي 5.25 مليون جالون يوميّاً من المياه المحلّاة (القدرة الإنتاجية الصافية: 4.3 مليون جالون يوميّاً).

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كانت "طاقة" و"ماروبيني" قد وقعّتا على اتفاقيّة توفير مياه وتحويل طاقة لاستحداث منشأة صناعيّة رئيسية وتطوير البنية التحتيّة اللازمة، بما في ذلك خطوط الأنابيب التي تربط محطات تحلية المياه والإنتاج المشترك بالمستخدمين النهائيّين.

وتم إنشاء شركة ذات غرض خاصّ (SPV) للعمل على بناء المحطّات بحيث تمتلك "طاقة" و"ماروبيني" 60% من أسهمها، في حين تمتلك "أرامكو" 40%. وبموجب العقد الموقّع، ستقوم "طاقة" و"ماروبيني" بتشغيل المحطّات لمدّة 20 سنة وفقاً لنظام البناء، والتملّك، والتشغيل ونقل الملكيّة.

ويهدف هذا المشروع إلى توريد الكهرباء والبخار والمياه المحلّاة إلى منشآت "أرامكو" للنفط والغاز في المناطق المجاورة.