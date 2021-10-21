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"نادك" تتحول للربحية بـ 3.2 مليون ريال في الربع الثالث

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نادك
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"
سوق السعودية

"نادك" تتحول للربحية بـ 3.2 مليون ريال في الربع الثالث

وتخسر 7.77 مليون ريال في 9 أشهر

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" تحولها للربحية بصافي 3.21 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 44.89 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، و17.35 مليون ريال خسائر الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للربحية في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات في الربع المماثل من العام الماضي، بمبلغ 43.89 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.72%، بسبب ارتفاع مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى منها مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض خسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة بقيمة 1.2 مليون ريال.

وتحولت "نادك" لخسائر نحو 7.77 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح نحو 104.92 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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