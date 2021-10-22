شركة سمسرة تستحوذ على 36% من تداولات بورصة مصر في أسبوع

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لقائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل، خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر.

حيث استحوذت الشركة على تداولات أسبوعية بلغت قيمتها 8.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 36%. وفي المركز الثاني جاءت شركة الأهرام فاروس لتداول الأوراق المالية، بإجمالي قيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.3%.

مادة اعلانية

وحلت شركة "عربية أون لاين" للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.2%. وفي المركز الرابع جاءت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%.

وفي المركز الخامس حلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%. وحلت شركة " بلتون" لتداول الأوراق المالية في المركز السادس بقيمة تداول بلغت 877 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.7%.

كما حلت شركة "مباشر انترناشيونال" لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 640.9 مليون جنيه بنسبة 2.7%. وفي المركز الثامن جاءت شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية بقيمة 502.9 مليون جنيه بنسبة 2.1%.

أما في المركز التاسع فجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت نحو 480.2 مليون جنيه، بنسبة 2.1%. وحلت شركة "أرقام" لتداول الأوراق المالية في المركز العاشر بقيمة تداول بلغت نحو 425.2 مليون جنيه، بنسبة 1.8%.