"إيفرغراند" الصينية تنجو من مأزق التخلف عن السداد في اللحظة الأخيرة

نجت مجموعة "إيفرغراند" الصينية من حافة التخلف عن السداد، عن طريق دفع قسيمة السندات المستحقة قبل الموعد النهائي يوم السبت، مما أعطى العملاق العقاري أسبوعًا آخر على الأقل للتعامل مع أزمة الديون التي زعزعت ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فاجأ دفع 83.5 مليون دولار لحاملي السندات الدوليين، بعض المراقبين الذين توقعوا أن تعطي إيفرغراند الأولوية للدائنين المحليين والموردين ومشتري المنازل الساخطين، وكثير منهم ينتظرون الشركة للوفاء بالتزاماتها المتأخرة.

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وبينما ساعدت الأخبار في تغذية أكبر ارتفاع أسبوعي في السندات الصينية غير المرغوب فيها منذ عام 2012، لا يزال دائنو إيفرغراند يستعدون لإعادة هيكلة الديون في نهاية المطاف، والتي يمكن أن تكون من بين الأكبر على الإطلاق في الصين.

كانت دفعة قسيمة إيفرغراند، التي جاءت في نهاية فترة سماح مدتها 30 يومًا، بمثابة أحدث تطور في ملحمة عصفت بسوق الائتمان الخارجي الصيني البالغ حجمه 860 مليار دولار، وألقت بظلالها على قطاع العقارات الذي يمثل حوالي ربع الناتج الاقتصادي للبلاد.

حاول كبار صانعي السياسة الصينيين طمأنة المستثمرين في الأيام الأخيرة بأنه تم احتواء مخاطر أزمة إيفرغراند، حتى في وقت يشيرون إلى إحجامهم عن إنقاذ الشركة.

وكان سداد قسيمة إيفرغراند، أكبر مُصدر للديون عالية المخاطر في آسيا، مستحقًا مبدئيًا في 23 سبتمبر. وقامت الشركة بتحويل الأموال يوم الخميس وسيتلقى المستثمرون الأموال قبل يوم السبت، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا من "بلومبرغ" عدم الكشف عن هويتهم لأن الصفقة خاصة.

تنتهي فترة السماح البالغة 30 يومًا لدفعة القسيمة القادمة بالدولار في 29 أكتوبر. وتحتاج الشركة إلى دفع فائدة على أوراق نقدية أخرى هذا العام، كما لديها جبل ضخم من الديون المستحقة في عام 2022، مع استحقاق 7.4 مليار دولار في سندات داخلية وخارجية.

تخلت الشركة مؤخرًا عن محادثات بيع حصة في ذراع إدارة العقارات، وقالت إنها لم تحرز مزيدًا من التقدم في مبيعات الأصول. وتراجعت مبيعات العقارات لشركة إيفرغراند بنحو 97٪ خلال ذروة موسم شراء المنازل، مما قلل من قدرتها على توليد الأموال.

قال جوستين تانج، رئيس الأبحاث الآسيوية في يونايتد فيرست بارتنرز: "إيفرغراند عبارة عن شمعة مشتعلة من كلا الطرفين، وهي بحاجة إلى معالجة الانخفاض في الإيرادات وفي نفس الوقت العثور على أموال لسداد القروض التي تلوح في الأفق.. لا شيء أقل من إعادة الهيكلة".