صندوق تكنولوجيا سعودي يستهدف جمع مليار دولار.. الأكبر في المنطقة

تتطلع شركة STV، وهي شركة رأس مال مغامر أسسها عبد الرحمن طرابزوني، المدير التنفيذي السابق في الشرق الأوسط لشركة غوغل، إلى جمع ما لا يقل عن مليار دولار لصندوقها الاستثماري التكنولوجي الثاني في الشرق الأوسط، مما يجعله أكبر صندوق من نوعه في المنطقة، وفقاً لـ "بلومبرغ".

بدأت الشركة، التي تأسست في عام 2017 بمبلغ 500 مليون دولار لصندوقها الأول المقدم بالكامل من شركة الاتصالات السعودية، محادثات مع داعمين محتملين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وصناديق التقاعد الدولية والصناديق الخيرية.

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حصل طرابزوني على شهادة علوم الكمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما عمل في مورغان ستانلي، وأوركيل، قبل أن يصبح رئيساً للقسم العربي الناشئ في غوغل في عام 2009. ثم شغل عدداً من الأدوار في عملاق البحث قبل أن يغادر وادي السيليكون، لقيادة إطلاق STV.

يأتي ذلك، فيما ازداد الاهتمام بصناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية حيث تسعى الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها المعتمدة على الطاقة.

كما زاد اهتمام المستثمرين بصفقات مثل بيع شركة كريم إلى أوبر مقابل 3.1 مليار دولار في عام 2019. كما أدى الوباء إلى تسريع التحول عبر الإنترنت للعديد من الشركات في منطقة بها عدد كبير من الشباب المهتمين بالتكنولوجيا ولكن كان أبطأ في تبني التجارة الإلكترونية.

ومنذ إطلاقها، دعمت STV العديد من شركات التكنولوجيا التي برزت بسرعة إلى الصدارة. حيث كانت من أوائل المستثمرين في كريم واستثمرت أيضاً في منصة الاتصالات Unifonic، التي تلقت 125 مليون دولار بقيادة صندوق الرؤية الثاني، التابع لمجموعة سوفت بنك في شهر سبتمبر الماضي.