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أرباح "الأهلي السعودي" الفصلية ترتفع 19.8% إلى 3.8 مليار ريال 

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البنك الأهلي السعودي جديد
البنك الأهلي السعودي
سوق السعودية

أرباح "الأهلي السعودي" الفصلية ترتفع 19.8% إلى 3.8 مليار ريال

مقابل 3.158 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققا نموا في صافي الربح بنسبة 19.854%.

وبلغ صافي ربح البنك 3.785 مليار ريال، مقابل 3.158 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات 6.887 مليار ريال، مقابل 4.888 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 40.89%.

وقال البنك في بيان لتداول السعودية، إنه بعد اندماج البنك مع مجموعة سامبا المالية اعتبارًا من 1 أبريل 2021 ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 19.9٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان المنسوبة إلى الاندماج.

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وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 38.4٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، دخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئيًا ارتفاع في مصاريف عمليات اخرى. كما ان إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان ارتفع بنسبة 72.2٪، بسبب ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، مصاريف عمومية و إدارية أخرى، رواتب ومصاريف الموظفين، ايجارات ومصاريف المباني واستهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ صافي الربح 9.311 مليار ريال، مقابل 8.08 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 15.23%.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 26.33% إلى 18.486 مليار ريال، مقابل 14.633 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك إن صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الحالي بلغ 725 مليون ريال سعودي مقابل 379 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 91.3٪، ومقابل مقابل 2,408 مليون ريال سعودي للربع السابق من العام الحالي بانخفاض قدره 69.9٪.

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