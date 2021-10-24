.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "سليمان الحبيب" الفصلية تنمو 16.7% إلى 348.62 مليون ريال

  • الخط
مجموعة سليمان الحبيب
مجموعة سليمان الحبيب
سوق السعودية

أرباح "سليمان الحبيب" الفصلية تنمو 16.7% إلى 348.62 مليون ريال

مقابل 298.79 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة صافي ربح بلغ 16.7%.

وبلغ صافي الربح خلال تلك الفترة 348.62 مليون ريال، مقابل 298.79 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 13% لتصل إلى 1.836 مليار ريال، مقابل 1.623 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى النمو في الإيرادات بشكل رئيسي إلى النمو في أعداد المراجعين لقطاع المستشفيات، نتيجة لزيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم وكذلك الزيادة في أعداد مراجعي العيادات الخارجية خلال الربع الثالث من العام 2021م، مما انعكس ايجابا بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وفقا لما ذكرته المجموعة في بيان لتداول.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 34.6% لتصل إلى 993.02 مليون ريال، مقابل 737.65 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في هذا الموعد.. محمد صلاح في هذا الموعد.. محمد صلاح "يحدد" تاريخ اعتزاله
مأساة تصوير فيلم أليك بالدوين.. شخصان في المرصاد مأساة تصوير فيلم أليك بالدوين.. شخصان في المرصاد
الأكثر قراءة
موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية
5 أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك.. واحد منها خطير جداً 5 أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك.. واحد منها خطير جداً
فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها! فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها!
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد