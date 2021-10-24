أرباح "سليمان الحبيب" الفصلية تنمو 16.7% إلى 348.62 مليون ريال

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة صافي ربح بلغ 16.7%.

وبلغ صافي الربح خلال تلك الفترة 348.62 مليون ريال، مقابل 298.79 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 13% لتصل إلى 1.836 مليار ريال، مقابل 1.623 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى النمو في الإيرادات بشكل رئيسي إلى النمو في أعداد المراجعين لقطاع المستشفيات، نتيجة لزيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم وكذلك الزيادة في أعداد مراجعي العيادات الخارجية خلال الربع الثالث من العام 2021م، مما انعكس ايجابا بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وفقا لما ذكرته المجموعة في بيان لتداول.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 34.6% لتصل إلى 993.02 مليون ريال، مقابل 737.65 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.