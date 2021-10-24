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أرباح "فيرتجلوب" تتضاعف 12 مرة إلى 182 مليون درهم بالربع الثاني

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سوق أبوظبي

أرباح "فيرتجلوب" تتضاعف 12 مرة إلى 182 مليون درهم بالربع الثاني

يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد إتمام اكتتابها العام يوم الأربعاء المقبل

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة فيرتجلوب، خلال الربع الثاني من العام الحالي بأكثر من 12 ضعفا لتصل إلى 182 مليون درهم.

وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات بحوالي 90% لتصل إلى 716 مليون درهم.

وسيبدأ التداول على أسهم الشركة، بعد إتمام اكتتابها العام يوم الأربعاء المقبل في سوق أبوظبي المالي.

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جمعت شركة Fertiglobe Holding، ما يصل إلى 795 مليون دولار من خلال طرح 13.8% من أسهمها في البورصة، وهو ثالث أكبر إدراج في أبوظبي.

وجذبت الشركة طلبات بقيمة 17 مليار دولار من قبل المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية السنغافوري والمستثمر الأميركي Jeff Ubben، وتم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي للشركة عند 2.55 درهم، ما يقيّم الشركة عند 5.8 مليار دولار.

يُشار إلى أن Fertiglobe Holding تتركز أعمالها في مجال الأسمدة، وهي شراكة استرتيجية بين أدنوك و OCI.

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