تعثر مفاوضات إنقاذ أقدم بنك في العالم.. يقع في هذه الدولة

انتهت المحادثات بين الحكومة الإيطالية وبنك UniCredit بشأن الاستحواذ على بنك Monte dei Paschi di Siena دون التوصل إلى اتفاق، ما قد يوجه ضربة لجهود رئيس الوزراء Mario Draghi لإنقاذ البنك المتعثر.

تعثرت المفاوضات في الأيام الأخيرة بسبب الخلافات حول مقدار مساهمة الخزانة الإيطالية في الصفقة، وتوزيع الحصص التي سيتم تضمينها بين الطرفين، بحسب ما ذكرته مصادر لبلومبرغ.

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مع عدم تمكن الجانبين من التوصل إلى اتفاق، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي بنك Monte dei Paschi البالغ عددهم 21 ألف موظف.

يعد Monte dei Paschi di Siena أقدم بنك في العالم ولا يزال يعمل، والذي يعرف اختصارًا بـ (BMPS) وهو بنك إيطالي تأسس في سنة 1472 ميلادية.

كان نشاط البنك في الأول محصورًا في جمهورية سيينا، وبعد توحيد إيطاليا، وسع البنك أعماله في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية.