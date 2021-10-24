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شركة تابعة لـ"الاتحاد العقارية" تطالب بـ3.5 مليار درهم في دعوى تحكيم

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الاتحاد العقارية
شعار شركة الاتحاد العقارية
سوق دبي

شركة تابعة لـ"الاتحاد العقارية" تطالب بـ3.5 مليار درهم في دعوى تحكيم

يتوقع صدور قرارات هيئة التحكيم في الربع الثاني من العام 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن آخر التطورات بدعوى التحكيم المقامة من إحدى الشركات التابعة لشركة الاتحاد العقارية، وبلغت القيمة الإجمالية الواردة بتقرير تقدير المطالبات لطرف الشركة التابعة لشركة الاتحاد العقارية نحو 3.5 مليار درهم.

وأضافت الاتحاد العقارية في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تصدر هيئة التحكيم قراراتها في بعض بنود المطالبات في الربع الثاني من العام 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خليفة حسن الحمادي، إن الفريق المسؤول عن دعوى التحكيم يضم خبراء دوليين من مختلف أنحاء دول الشرق الأوسط وهونغ كونغ وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، ويبذلون جهوداً هائلة لتعزيز فرص نجاح القضية.

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وأكد خليفة الحمادي التزام إدارة الاتحاد العقارية وفريقها بالعمل وفق الجدول الزمني لإجراءات التحكيم، والمحدد من قبل هيئة التحكيم، والالتزام المستمر بمواصلة الدعوى حتى النهاية وتحقيق النجاح المرجو بما يعود بالنفع على مصلحة الشركة ومساهميها.

كانت شركة مملوكة للاتحاد العقارية، تقدمت بطلب للتحكيم للمطالبة بمبالغ مستحقة تتعلق بأعمال بناء لأحد المشاريع الضخمة.

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