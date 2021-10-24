لعبة إلكترونية صغيرة تهدد عرش "بلاي ستيشن" بالعالم

طرحت شركة أميركية لعبة إلكترونية متناهية الصغر يُمكن حملها في الجيب أو إرفاقها بربطة المفاتيح، وهي الأصغر في العالم والأولى من نوعها، ويُمكن أن تؤدي إلى تحول كبير في سوق الألعاب الإلكترونية وقد تنافس العمالقة التقليديين مثل "بلاي ستيشن" و"نانتيندو" وغيرهما من الألعاب الإلكترونية واسعة الانتشار في العالم.

والقطعة الصغيرة بحجم طابع البريد أي أنها أقل من حجم قبضة اليد الواحدة وتم تطويرها من قبل مهندسين أميركيين ومن ثم تبنتها شركة متخصصة في الإلكترونيات الصغيرة وحصلت بفضلها على جائزة متخصصة.

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بحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت" إن القطعة المبتكرة تحمل اسم (Thumby) وهي من إنتاج شركة "تايني سيركيوتس"ومقرها أوهايو في الولايات المتحدة.

اللعبة الجديدة الصغيرة هي قطعة صغيرة مزودة بخمس ألعاب قديمة مثبتة مسبقاً، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة مثل (Tetris) و(Snake) وغيرهما، وهي ألعاب كانت منتشرة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.

يمكن للمستخدمين أيضاً إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة برمجة (MicroPython) ولعب ألعاب متعددة اللاعبين مع الآخرين عن طريق كابل ربط.

تُباع وحدة التحكم في موقع "كيك ستارتر" بسعر يبدأ من 19 دولاراً أميركياً فقط، وهو الطراز الرمادي الأساسي، مع توفر ألوان أخرى وملحقات إضافية مثل ربط الكابلات ولكنها بأسعار أعلى.

يحتوي كل جهاز "ثمبي" على بطارية عاملة وجرس وأزرار تشغيل ومفتاح طاقة وشاشة ومنفذ "مايكرو يو أس بي" لشحن وحدة التحكم وتحديث برامجها.

الشاشة الموجودة في هذه اللعبة هي عبارة عن شاشة (OLED) حديثة ذات دقة عالية، كما يوجد حلقة في الزاوية اليمنى السفلية من كل وحدة تحكم صغيرة تتيح توصيلها بسلسلة مفاتيح تماماً مثل حلقة المفاتيح.

قال المهندس الرئيسي في مشروع إنتاج لعبة "ثمبي" بين روز: "كان هدفي من هذه القطعة صنع أصغر وحدة تحكم في الألعاب على مستوى العالم".

أضاف: "عندما يرى الناس القطعة صغيرة فإنهم يعتقدون أنها رخيصة، ولذلك صممنا منتجاً عالي الجودة بمعالج قوي يتحدى حجمه".

تابع "بدأتُ ثمبي كمشروعي الشخصي ولكن عندما رأينا ردود فعل الناس على النموذج الأولي، عرفنا أننا نريد تحويله إلى منتج جديد".

وأضاف أن هذا سيسمح "لمزيد من الأشخاص بوضعها على سلسلة المفاتيح الخاصة بهم، والاستمتاع بلعبها، أو حتى إنشاء ألعابهم الخاصة".

وفاز الجهاز المحمول المصغر مؤخراً بجائزة "المنتج الأكثر ابتكاراً" في مؤتمر (GDex) في كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية، حيث تم الإشادة بالتصميم على وجه الخصوص، لأنه يمكن أن يساعد في تعريف المبتدئين بالبرمجة بطريقة ممتعة.

وقال كين بيرنز رئيس شركة (TinyCircuits) التي يعود لها الفضل في هذا المنتج "إن ثمبي صغير حقاً، وهو بحجم إبهام الشخص فقط ومن هنا جاءت تسميته".

أضاف: "أعتقد أن هذا هو أصغر جهاز ألعاب في العالم، ولم أتمكن من العثور على أي شيء قريب من هذا الحجم عن بعد". وتابع: "لقد اعتقدنا أنه سيكون من الرائع أن يكون لديك سلسلة مفاتيح صغيرة متقنة الصنع وقابلة للتشغيل والبرمجة".