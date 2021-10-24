"أسلاك" تسعى للاستحواذ على حصة في ملكية "ثمار للتغذية والإعاشة"

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع شركة ثمار للتغذية والإعاشة للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة ثمار للتغذية والإعاشة وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وذكرت "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن هذه المذكرة تهدف لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بشأن عملية الاستحواذ ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين.

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وأضافت أن الطرفين تفاهما على تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من التقييم وأعمال الفحص النافي للجهالة.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وأوضحت أنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي، وتأتي هذه الصفقة المحتملة كتوجه استراتيجي لشركة إتحاد مصانع الأسلاك يهدف إلى تنويع مصادر الدخل و تعظيم ربحيتها من خلال استثماراتها المتنوعة، كما تعتبر مذكرة التفاهم غير ملزمة للطرفين، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.