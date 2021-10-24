"دله الصحية" تحصل على 900 مليون ريال تمويل من مصرف الراجحي

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن حصولها على تمويل مرابحة طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 900 مليون ريال.

وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل تبلغ 10 سنوات.

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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي، سند لأمر مقدم من شركة "دله الصحية" لصالح مصرف الراجحي بمبلغ 886 مليون ريال.

وأوضحت أن الهدف من التمويل هو دعم خطة الشركة الاستراتيجية من خلال تمويل الاستحواذات والتوسعات المستقبلية، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

كانت شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" قد حصلت في سبتمبر 2021، على تمويل طويل الأجل من صندوق دعم المشاريع التابع لوزارة المالية السعودية، بقيمة 357.48 مليون ريال، وتبلغ مدة التمويل 10 سنوات ويُسدد على 16 قسطا نصف سنوية.