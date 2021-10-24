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"كيان السعودية" تتحول للربحية بـ667.45 مليون ريال في الربع الثالث

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كيان السعودية مناسبة
كيان السعودية للبتروكيماويات
سوق السعودية

"كيان السعودية" تتحول للربحية بـ667.45 مليون ريال في الربع الثالث

مقابل خسارة بقيمة 28.16 مليون ريال في الربع الثالث 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، عن تحولها إلى تحقيق الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 إلى 667.45 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 28.16 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2020.

وسجلت الشركة انخفاضا بنسبة 14.53% في الربع الثالث من 2021، قياسا على أرباح 781 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الأرباح في الربع الثالث تعود إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض في تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع في متوسط تكلفه اللقيم وانخفاض في الكميات المباعة.

"كيان السعودية" تتحول للربحية بـ781 مليون ريال في الربع الثاني شركات سوق السعودية "كيان السعودية" تتحول للربحية بـ781 مليون ريال في الربع الثاني

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2021، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بقيمة 1.941 مليار ريال، مقارن مع خسارة 1.009 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وأشارت الشركة إلى أنه نتيجة للأرباح المحققة بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021 تم إطفاء جميع الخسائر المتراكمة على الشركة، حيث بلغ رصيد الأرباح المبقاة 458.24 مليون ريال.

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