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"مدينة المعرفة": استكمال إجراءات تمويل بـ782 مليون ريال قبل نهاية ديسمبر

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سوق السعودية

"مدينة المعرفة": استكمال إجراءات تمويل بـ782 مليون ريال قبل نهاية ديسمبر

ستحصل عليه من صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض

دبي - العربية.نت

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توقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الانتهاء من استكمال الوثائق المطلوبة للحصول على تمويل بقيمة 782 مليون ريال صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض قبل نهاية ديسمبر 2021.

وكانت "مدينة المعرفة" قد أعلنت على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 22 أبريل 2021م توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض يقوم بموجبها الأخيران بتوفير تمويل بقيمة 782 مليون ريال لتغطية تكاليف تنفيذ مشروع ملتقى مدينة المعرفة الذي يستهدف تطوير الأراضي المطلة على طريق الملك عبدالعزيز بالمنطقة الشمالية بإنشاء محور حضري متعدد الاستخدامات وبمكوناته الواردة في الإعلان، حيث يغطي المبلغ نسبة 79% من تكلفة تنفيذ المشروع غير شاملة لقيمة الأرض.

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وأوضحت أنه قد ورد في الإعلان السابق بأن الفترة المتوقعة لاستكمال الوثائق ذات الصلة المطلوبة للتمويل ستكون 6 أشهر تود الشركة أن تعلن أنه تم استكمال أغلب الوثائق المطلوبة وجاري استكمال المتبقي منها والتي تعتبر في المرحلة النهائية حيث إن جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية يعملون على استكمال الجزئيات الأخيرة من الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ هذا التمويل ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م

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