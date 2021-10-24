"ناس" التابعة لأجيليتي تستحوذ على 51% من Siginon aviation

استحوذت شركة ناس لخدمات الطيران، وهي شركة تابعة لأجيليتي، على 51% من شركة Siginon aviation التي تقدّر قيمتها الإجمالية بـ 40 مليون دولار ، ما يعادل 12 مليون دينار.

ستقوم "ناس" بإدارة Siginon aviation بما في ذلك العمليات في مطاري Nairobi وEldoret الدوليين.

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ستنعكس الصفقة على النتائج المالية للشركة في الربع الرابع 2021.

يُشار إلى أن Siginon aviation تعتبر أكبر شركة لإدارة شحن الطيران وخدمات المناولة في كينيا.