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"ناس" التابعة لأجيليتي تستحوذ على 51% من Siginon aviation

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شركة أجيليتي
شركة أجيليتي
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"ناس" التابعة لأجيليتي تستحوذ على 51% من Siginon aviation

ستنعكس الصفقة على النتائج المالية في الربع الرابع 2021

دبي - العربية.نت

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استحوذت شركة ناس لخدمات الطيران، وهي شركة تابعة لأجيليتي، على 51% من شركة Siginon aviation التي تقدّر قيمتها الإجمالية بـ 40 مليون دولار ، ما يعادل 12 مليون دينار.

ستقوم "ناس" بإدارة Siginon aviation بما في ذلك العمليات في مطاري Nairobi وEldoret الدوليين.

ستنعكس الصفقة على النتائج المالية للشركة في الربع الرابع 2021.

يُشار إلى أن Siginon aviation تعتبر أكبر شركة لإدارة شحن الطيران وخدمات المناولة في كينيا.

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