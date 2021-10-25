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أرباح البنك العربي الوطني تتراجع 0.6% بالربع الثالث إلى 665 مليون ريال

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البنك العربي الوطني
سوق السعودية

أرباح البنك العربي الوطني تتراجع 0.6% بالربع الثالث إلى 665 مليون ريال

بسبب زيادة رواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 0.6%، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من العام الجاري إلى 665 مليون ريال، مقابل 669 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك العربي بنسبة 40.59% مقارنة بصافي ربح نحو 473 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقال البنك في بيان له، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي ربح البنك في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابله انخفاض في مخصص خسائر الائتمان ودخل أتعاب وعمولات، وزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب من بيع سندات دين.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي أرباح البنك بنسبة 4.3% إلى 1.720 مليار ريال، مقابل 1.798 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

كان صافي أرباح البنك العربي الوطني، قد تراجع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 6.64% خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 1.05 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.13 مليار ريال في النصف الأول من 2020.

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