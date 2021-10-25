أرباح مصرف الإنماء ترتفع 17.3% في الربع الثالث لـ738.1 مليون ريال 

أعلن مصرف الإنماء، عن ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 17.3% إلى 738.1 مليون ريال، مقابل أرباح بـ 629.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 3.9%، مقارنة مع أرباح 710.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقال مصرف الإنماء في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.5% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تبادل العملات، والدخل من العمليات الأخرى.

في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.3% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة ومصاريف رواتب الموظفين.

وبلغ مصروف خسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الحالي 279 مليون ريال، مقابل 233.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 19.3%، ومقابل 342.1 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي بانخفاض قدره 18.4%.

كما بلغ مصروف خسائر الائتمان المتوقعة خلال الفترة الحالية 965.1 مليون ريال، مقابل 768.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 25.6%.

ونما صافي أرباح المصرف في التسعة أشهر الأولى من 2021 إلى 2.09 مليار ريال، مقارنة مع 1.57 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020 بارتفاع 32.97%.