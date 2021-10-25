رئيس إيفرغراند يتعهد بتغيير نشاطها.. والأسهم تحلّق

قفزت وحدة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة تشاينا إيفرغراند في تعاملات هونغ كونغ، بعد أن قال رئيس شركة العقارات العملاقة المثقلة بالديون، هوي كا يان، إن تصنيع مثل هذه السيارات سيصبح نشاطها الرئيسي في غضون عقد من الزمن.

وارتفعت أسهم شركة تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي، بما يصل إلى 17% صباح اليوم الإثنين، وهي أكبر نسبة في ثلاثة أسابيع. كما ارتفع سهم إيفرغراند بنسبة 6% قبل تقليص المكسب إلى 1.9% اعتباراً من الساعة 10:38 صباحاً بالتوقيت المحلي.

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ذكرت صحيفة سيكيوريتيز تايمز يوم الجمعة، أن رئيس إيفرغراند هوي كا يان قال إنه يخطط لتقليص أنشطة العقارات للتركيز على مركبات الطاقة الجديدة.

وسيكون التحول إلى مجال صناعة السيارات الكهربائية تحدياً نظراً لأن إيفرغراند لم تصنع سيارة واحدة بعد، وعلى الرغم من طموحات هوي في مواجهة عمالقة الصناعة مثل تسلا، إلا أن عملاق العقارات يواجه مشاكل في السيولة قد تقوده لبيع وحدته في مجال السيارات الكهربائية.

وبرغم الارتفاعات الأخيرة للسهم، إلا أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 94% تقريباً عن ذروته في فبراير. وحذرت الشركة الشهر الماضي من "نقص خطير في الأموال"، وقالت إنه ليس هناك ما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث أدى نقص السيولة إلى توقفها عن دفع بعض نفقات التشغيل واستبعاد بعض مورديها.

ومن المقرر تسليم أول سيارة كهربائية للشركة - "Hengchi" - من مصنعها في تيانجين بداية العام المقبل، وفقاً لبيان الشركة في 11 أكتوبر على موقع إيفرغراند، والذي أشار أيضاً إلى "حرب استمرت 3 أشهر" للتعامل مع التحديات الرئيسية في المركبات الكهربائية.

من حيث المبدأ، لن تشتري إيفرغراند أي أرض خلال السنوات العشر القادمة، كما قال هوي في اجتماع داخلي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة سيكوريتيز تايمز. ونقلت عنه قوله إن المبيعات السنوية للعقارات ستنخفض إلى حوالي 200 مليار يوان (31 مليار دولار) في 10 سنوات من 700 مليار يوان في 2020.

وقالت إيفرغراند إن أعمال البناء في أكثر من 40 مشروعاً في مقاطعة جوانجدونج تسير بسلاسة، وسيتم تسليم المنازل. ونجا المطور من التخلف عن السداد الأسبوع الماضي، ودفع كوبونات سندات بقيمة 83.5 مليون دولار قبل الموعد النهائي.