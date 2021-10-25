الأهلي الكويتي يتحول للربحية في الربع الثالث مسجلا 20 مليون دولار 

أعلن البنك الأهلي الكويتي، تحول نتائجه المالية إلى الأرباح في الربع الثالث من عام 2021 بقيمة 5.973 مليون دينار (19.9 مليون دولار)، مقابل خسارة 3.29 مليون دينار (10.94 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2020.

وقال البنك في بيان على بورصة الكويت، اليوم الاثنين، إن التحول للأرباح يعود إلى بشكل أساسي إلى تحسن الدخل التشغيلي وانخفاض تكاليف المخصصات.

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وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2021، أشارت البيانات إلى التحول إلى الأرباح بقيمة 21.05 مليون دينار، مقابل خسارة 7.94 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 12.7% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام إلى 116.432 مليون دينار، قياسا على 103.286 مليون دينار في الفترة المماثلة منا العام السابق.