بلتون: هذه توقعاتنا للقطاع المصرفي السعودي وسهم مرشح للصعود 17.8%

قالت بلتون المالية إن البنك الأهلي السعودي من أكثر الأسهم المفضلة إثر مزيج الأعمال المواتي حاليا وتسعيره المنخفض في السوق وحددت سعرا عادلا للسهم مرتفعا بنسبة 17.8% عن السعر السوقي، فيما كانت نظرتها محايدة لبنوك الراجحي والرياض و السعودي الفرنسي بعد ارتفاعهم.

وأضافت في تقرير صادر اليوم الاثنين، أنه يضع البنك الأهلي السعودي على قمة البنوك المفضلة لديه، مع الإبقاء على التوصية بالشراء وتحديد قيمة عادلة 76.7 ريال للسهم.

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وتابعت: "مازالت نظرتنا محايدة لبنوك الراجحي والرياض والسعودي الفرنسي بعد ارتفاع أسهمهم منذ بداية العام بنسب 87% و45% و 36% على الترتيب، بينما خفّضّنا توصيتنا لبنك ساب (البنك السعودي البريطاني) إلى بيع إثر النظرة المستقبلية غير الواضحة للأرباح وتباطؤ وتيرة تحقق الاندماجات".

وذكرت أن ارتفاع أسعار البترول وتحسن الإنفاق الخاص وانتعاش الإقبال على الأعمال أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) بنسبة كبيرة 35% منذ بداية العام، مع استحواذ البنوك على الحصة الأكبر من هذا الارتفاع والذي انعكس في ارتفاع مؤشر قطاع البنوك السعودية بنسبة 56% منذ بداية العام، بقياده بنكي الراجحي والأهلي السعودي.

البنك الأهلي السعودي

وتابعت: "يأتي البنك الأهلي السعودي على قمة البنوك التي نفضلها إثر مزيج الأعمال المفضل، مع توقعات استفادة البنك من التعافي المحتمل في أنشطة الأعمال والإنفاق الخاص، وقاعدة رأس المال الوافرة (مع معدل كفاية رأسمال 18.8%)، والضغوط المحدودة على مستويات السيولة (معدل القروض إلى الودائع 87.5%) والنظرة المستقبلية بتحقيق ربحية سخية (مع عائد متوقع على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.7% في 2026) بالإضافة إلى فرصة بدء التداول التي يوفرها السهم. يُتداول سهم البنك حاليا بمضاعف قيمة دفترية متوقع عند 1.9 مرة لعام 2021، مما لا يعكس التحسن المتوقع لنموذج ربحية البنك، أو استفادة البنك من الاندماجات المحتملة، ومكانته في السوق وقوى التسعير".

بنك الراجحي

أما بنك الراجحي، فرغم مؤشراته الرئيسية القوي، خفضت بلتون توصيتها له إلى احتفاظ بعد ارتفاع سعر السهم، الذي أدى إلى ارتفاع متوقع لمضاعف القيمة الدفترية المتوقعة إلى 5.3 مرة في 2021 ونتيجة التباطؤ المتوقع لنمو المركز المالي مقارنة بالسوق إثر انخفاض أعمال الشركات لدى البنك نسبياً.

وفي ضوء نظرة بلتون الحذرة لمستويات السيولة في القطاع بشكل عام، ورغم سعي بنكا الرياض والسعودي الفرنسي لتحسين قاعدة الودائع لديهما، فضلت الإبقاء على نظرتها المحايدة لهما لحين التأكد من التحسن القوي لإمكانيتهما التمويلية.

وترى ارتفاعا صحيا لأرباح البنوك في عام 2021 إثر التراجع القوي المتوقع لتكلفة المخاطر بواقع 30 نقطة أساس، بدعم أساسي من بنكي ساب والبنك السعودي الفرنسي مع الارتفاع الملحوظ للمخصصات في عام 2020 إلى جانب تحسن أنشطة الاقتصاد الكلي، مما سيعزز جودة الأصول لديهم.

وتتوقع أن يمحو بنك ساب الخسائر المسجلة خلال عام 2020، رغم ضعف مؤشر الدخل من الأعمال المصرفية الرئيسية، مما يعوض اضمحلال قيمة الشهرة المسجل العام الماضي. فضلاً عن ذلك، تتوقع تحسن متماسك لأرباح بنكي السعودي الفرنسي والرياض في عام 2021 بنحو 65% و 30% على الترتيب إثر الارتفاع المتوقع للدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بواقع 13% و 7% على الترتيب، بدعم أساسي من الدخل من غير الفوائد إلى جانب التراجع المتوقع للاضمحلال عن خسائر الائتمان بنحو 19% و 40% على الترتيب.

وتتوقع بلتون تراجع العائد على متوسط حقوق المساهمين للبنك الأهلي السعودي (11.2% في 2021 متوقع)، إثر الرافعة المالية المنخفضة بشكل ملحوظ بعد الدمج نظرا لمعدل الرافعة المنخفض لبنك سامبا ومخصصات الائتمان الاستثنائية الناتجة عن الدمج، ولكنها تتوقع نمو أسرع للأصول مقارنة بحقوق المساهمين مع التحسن الجزئي لمستوى الرافعة المالية.

وأوضحت أنها تتوقع أن يظل العائد الصحي على متوسط حقوق المساهمين لبنك الراجحي مدعوماً بمستوى المصروفات التمويلية الأفضل، واحتفظت بنظرة مستقبلية إيجابية لمؤشر الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية للبنك (4.4% متوقع في 2021)، بدعم من المستويات المواتية لهامش صافي الفائدة (متوقع عند 4.4%)، مع التحسن المستمر لمستويات الدخل من غير العائد.

القروض المتعثرة

تظهر مستويات القروض المتعثرة اتجاهاً هابطاً ولكن إيجابياً وصولاً إلى 2.1% حتى النصف الأول من 2021، بدعم من التحسن الجيد لأنشطة الاقتصاد الكلي، بدعم أساسي من الاستهلاك الخاص (+19% على أساس سنوي في النصف الأول من 2021) والصادرات (+33% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2021)، مما يدعم النظرة لجودة الأصول، وفقا لبلتون.

وفي الوقت نفسه، تحافظ البنوك التي نغطيها على مستوى قوي من تغطية المخصصات، مسجلة متوسط 132% في النصف الأول من 2021 إثر ارتفاع تكلفة المخاطر في 2020 (93 نقطة أساس)، في حين حافظت البنوك على معدل قروض غير عاملة أكثر صحة من مستوى القروض غير العاملة بالنظام المصرفي بأكمله عند 1.9% في النصف الأول من 2021.

وأبقت على نظرتها الإيجابية لجودة أصول بنك الراجحي، رغم الارتفاع الجيد لقروض الأفراد المتعثرة في النصف الأول من 2021 حيث لا تزال تغطية المخصصات للبنك مرتفعة بنسبة جيدة عن متوسط نظرائها من البنوك التي نغطيها عند 132%، مسجلة 318% حتى النصف الأول من 2021.

أما بنك ساب، قالت بلتون أنها تتابع مقاييس جودة الأصول لديه إثر معدل تغطية المخصصات المنخفض عن المتوسط ومعدل القروض غير العاملة المتصاعد، ولكنها تتوقع انخفاض تكلفة المخاطر خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي في ضوء تحسن تكوين الإقراض.

توقعات بلتون

البنك الأهلي السعودي، السعر الحالي: 65.10 ريال، القيمة العادلة: 76.7 ريال، التوصية: شراء.

بنك الراجحي، السعر الحالي: 134.6 ريال، القيمة العادلة: 129.8 ريال، التوصية: احتفاظ.

بنك الرياض، السعر الحالي: 28.05 ريال، القيمة العادلة: 26.8 ريال، التوصية: احتفاظ.

بنك ساب، السعر الحالي: 33.75 ريال، القيمة العادلة: 28.1 ريال، التوصية: بيع.

البنك السعودي الفرنسي، السعر الحالي: 41.75 ريال، القيمة العادلة: 40.6 ريال، التوصية: احتفاظ.