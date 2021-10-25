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تراجع أرباح المعمر لأنظمة المعلومات الفصلية 15% لـ19 مليون ريال

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المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

تراجع أرباح المعمر لأنظمة المعلومات الفصلية 15% لـ19 مليون ريال

الأرباح التسغيلية في الربع الثالث تراجعت 8.3% إلى 24.8 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، 15.3%، في الربع الثالث من 2021، إلى 19 مليون ريال، مقابل 22.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وارتفعت الأرباح بنسبة 82.6%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 10.4 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية في الربع الثالث 8.3%، إلى 24.8 مليون ريال.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، حققت الشركة أرباحا 45.5 مليون ريال، مقابل 63.8 مليون ريال، بتراجع 28.7%.

وقالت الشركة إنها سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 13% حيث بلغت الإيرادات 265 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل 234 مليون ريال من الربع المماثل من العام السابق. شهد الربع الحالي تقدما ثابتا في استكمال وقبول الأعمال المرحلة من الأعوام السابقة من التراكم الجيد للأعمال وكذلك إثبات الإيرادات لطلبات الشراء الجديدة خلال الربع الثالث من العام 2021م

وبلغت مصروفات البيع والتسويق 2.4 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 2.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. على هذا النحو ظلت المصاريف متسقة.

المصروفات العمومية والإدارية بلغت 15.21 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 13.23 مليون ريال من الربع المماثل من العام السابق، حيث تتمثل الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية في الربع الحالي في عدة أمور أبرزها إنفاق مبلغ 558 ألف ريال في الشركة الفرعية الجديدة التي تمتلكها الشركة بنسبة 100% ودفع مبلغ 700 الف كتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وإلى جانب الزيادة العامة في التكاليف العمومية المتعلقة.

وحملت الشركة مبلغ مليون ريال خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية و موجودات العقود خلال الربع الحالي.

وبلغت تكاليف التمويل 4.84 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 5.15 مليون ريال من الربع المماثل من العام السابق مسجلة انخفاض بلغ 6%.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح يرجع الى التغير الطفيف في طبيعة المشاريع للمنتجات المباعة المختلطة، الحلول والخدمات والزيادة في المصاريف العمومية والإدارية.

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