رئيس HSBC من الرياض: 2021 ستكون أول سنة تريليونية للسندات الخضراء

أكد الرئيس التنفيذي لبنك HSBC نويل كوين، في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر القمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في الرياض اليوم الاثنين إن حصيلة السندات الخضراء فيالعالم بلغت في 2021 نحو 777 مليار دولار ساعد البنك بجمع 170 مليار منها.

وكشف كوين أن 2021 ستكون أول سنة "تريليونية" للسندات الخضراء، متوقعا تغيرا جذريا للصناعات من أجل أن تكون حيادية الانبعاثات وحيادية الكربون، وسيشكل ذلك تحديا وفرصا كبيرة في آن واحد.

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في مستهل المؤتمر تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ، فيما تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز دورها البيئي عالميا.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان في كلمته في افتتاح المؤتمر "تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف بإجمالي استثمارات 39 مليار ريال (10,4 مليار دولار)"، تدفع المملكة "قرابة 15% منها"، أي نحو 1,56 مليار دولار.

بدوره ثمن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، جهود السعودية بشأن مكافحة التغير المناخي. وقال كيري في كلمة خلال المؤتمر إن علينا جميعا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض.