منصة تكنولوجيا صينية تتحول إلى "يونيكورن".. ما علاقتها بجامعة هارفارد؟

حوَّل أحد المصممين الحاصلين على شهادة من جامعة هارفارد منصته الأساسية لتسويق المحتوى إلى شركة يونيكورن، بمساعدة المستثمرين الذين يراهنون على برامج المؤسسات باعتبارها الفرصة الكبيرة القادمة في صناعة التكنولوجيا بالصين.

وقالت الشركة الناشئة إن منصة Tezign، التي تربط المصممين بالشركات، أكملت الشريحة الأولى من جولتها من السلسلة د بقيادة Temasek Holdings Pte، مما زاد من تقييمها إلى أكثر من مليار دولار. وقد تلقت حوالي 40 مليون دولار من شركة الاستثمار الحكومية السنغافورية وداعمين آخرين.

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تأسست Tezign في عام 2015 من قِبل فان لينغ، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد، وهي عبارة عن مزيج من شركة التوظيف عبر الإنترنت Upwork وسحابة التسويق التابعة لشركة Adobe، إذ تطابق المواهب الإبداعية مع العلامات التجارية والمسوقين، كما يستخدم العملاء نظامها الأساسي لإدارة المحتوى الرقمي الخاص بهم.

وتعد المجموعة التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها من بين مجموعة من الشركات الناشئة التي تطمح لأن تكون شركة أوراكل، أو سيلزفورس القادمة في الصين، وهي ساحة حديثة لبرمجيات المؤسسات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

قال فان في مقابلة: "هناك اتجاه واضح بشأن التحول الرقمي للشركات في الصين.. العلامات التجارية التي اعتادت الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبيرة للمبيعات تريد الآن بناء قاعدة بيانات المستهلكين الخاصة بها، لتكون لديها سلطة على إنتاج المحتوى وتوزيعه. ويمكن لكل علامة تجارية أن تعمل مثل نسخة مصغرة من مجموعة علي بابا.

منذ أن بدأت بكين حملتها لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة منذ ما يقرب من عام، ابتعد المستثمرون عن قطاع الإنترنت الاستهلاكي الذي شهد زخماً في السابق. بدلاً من ذلك، فإنهم يضخون الأموال في برامج المؤسسات والتقنيات المتقدمة مثل الرقائق والقيادة الذاتية، وهي مبادرات رئيسية في سعي الرئيس الصيني Xi Jinping لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في الصين.

وقال فان إن Tezign ستستخدم العائدات لتعزيز شبكة مبيعاتها وقدراتها التكنولوجية، حيث يتوقع المؤسس البالغ من العمر 40 عاماً أن تتضاعف الإيرادات لتصل إلى 40 مليون دولار على الأقل هذا العام، مضيفاً أنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق ربح.

وأضاف أن الشركة الناشئة تعتزم زيادة عملائها من المؤسسات الكبيرة - والتي تشمل حالياً مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ويونيليفر بي إل سي - إلى 1000 في ثلاث سنوات، ارتفاعاً من 200. كما تخطط الشركة لتوليد 30% من العائدات من خارج الصين في نفس الفترة، حيث تغامر بدخول أسواق مثل اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

يذكر أن فان قام بالتدريس في جامعة كاليفورنيا في بيركلي وكلية بكين لمدة سبع سنوات قبل أن يبدأ Tezign مع العديد من الطلاب.