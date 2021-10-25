.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"جي أم جي" تعتزم التوسع في 4 قطاعات

  • الخط
جي إم جي
جي إم جي
دبي

"جي أم جي" تعتزم التوسع في 4 قطاعات

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم "جي أم جي" ، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً، مضاعفة أعداد كوادرها البشرية بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب توسعها في أسواق آسيا بنهاية عام 2020، وتزامناً مع إطلاق استراتيجيتها الجديدة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إعادة هيكلة الأقسام الحالية للشركة، والكشف عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية.

وفي هذا السياق، أكّد محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جي أم جي" أن استثمارات الشركة المستقبلية ستركز على أربعة أقسام رئيسية هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الغذائية" (GMG Food) و"جي أم جي للرعاية الصحية" (GMG Health) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Consumer Goods).

وفي الوقت الراهن، تمتلك "جي أم جي" محفظة من العلامات التجارية في هذه القطاعات.

وقد وسعت "جي أم جي" أيضاً نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية عبر تأسيس مقر رئيسي جديد ومستودع ضخم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين
بـ بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد