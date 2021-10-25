"جي أم جي" تعتزم التوسع في 4 قطاعات

تعتزم "جي أم جي" ، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً، مضاعفة أعداد كوادرها البشرية بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب توسعها في أسواق آسيا بنهاية عام 2020، وتزامناً مع إطلاق استراتيجيتها الجديدة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إعادة هيكلة الأقسام الحالية للشركة، والكشف عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية.

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وفي هذا السياق، أكّد محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جي أم جي" أن استثمارات الشركة المستقبلية ستركز على أربعة أقسام رئيسية هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الغذائية" (GMG Food) و"جي أم جي للرعاية الصحية" (GMG Health) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Consumer Goods).

وفي الوقت الراهن، تمتلك "جي أم جي" محفظة من العلامات التجارية في هذه القطاعات.

وقد وسعت "جي أم جي" أيضاً نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية عبر تأسيس مقر رئيسي جديد ومستودع ضخم.