"صادرات" توقع مذكرة تفاهم مع مصرف التنمية العراقي

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، عن توقيع مذكرة تفاهم "غير ملزمة" مع مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل في العراق، لدعم الصادرات السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إنها سبق وأن وقعت عقد مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

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أضافت الشركة أن الاتفاق يستهدف التعاون وتقديم الحلول والخدمات المالية المناسبة لدعم الصادرات السعودية للجمهورية العراقية.

وأشارت "صادرات" إلى أن مدة المذكرة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع، ولا يوجد أي أثر مالي خلال مدة المذكرة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل قد تأسس في عام 2011، ليصبح واحداً من أهم المصارف الرائدة على المستويين المحلي و الإقليمي، وقد نجح منذ تأسيسه في الارتقاء إلى أعلى المستويات في مجال الإجراءات الداخلية والحوكمة المؤسسية، وهو ما نتج عنه حصول المصرف على تصنيف ائتماني عالمي بدرجة (BB-) .

وقام المصرف في عام 2019 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، وذلك في مجال تمويل التبادل التجاري مؤكدًا على قوة وصلابة المصرف وسعيه للتوسع إقليمياً و دولياً.