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"مجموعة السليمان" و"ليفسبيس" تستثمران 50 مليون دولار للتوسع بالخليج

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بديكور الغرف المنزلية تجنب هذه الأخطاء!
تقدم الشركة الجديدة حلولاً للتصميم الداخلي
سوق السعودية

"مجموعة السليمان" و"ليفسبيس" تستثمران 50 مليون دولار للتوسع بالخليج

خلال النصف الأول من العام المقبل

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة السليمان، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن إتمامها صفقة استثمار مشترك مع شركة ليفسبيس " Livspace" لإطلاق خدماتها المبتكرة في التصميم الداخلي والتجديد المنزلي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتعتبر شركة ليفسبيس أكبر منصة للتصميم الداخلي والتجديد المنزلي في الهند وجنوب شرق آسيا عبر منصة إلكترونية متخصصة تجمع أصحاب المنازل ومحترفي التصميم والموردين والعلامات التجارية في منصة واحدة. لتقدم الشركة الجديدة حلولاً للتصميم الداخلي.

وقالت مجموعة سليمان، إن المعرفة المحلية القوية لها ستتيح إلى جانب تجربة ليفسبيس حلول تصميم عالمية المستوى في أسواق الخليج.

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وأضافت أن الاستثمار مع ليفسبيس يبلغ نحو 50 مليون دولار ويستهدف دعم النمو في المنطقة وتعزيز الفريق من خلال الاستثمار في أفضل المواهب مع هدف الوصول إلى 500 شريك تصميم داخلي في المنطقة بحلول عام 2022.

حيث تعمل مجموعة السليمان على توسيع نطاق نشاطاتها وخدماتها من خلال الاستثمار والشراكة في الشركات المبتكرة والشركات الناشئة التي يمكن أن تجلب مفاهيم فريدة للمنطقة. حيث نشطت على مدار العقود الأربعة الماضية في إدارة أعمال ايكيا السعودية والبحرين وشركة فلو للخدمات اللوجستية وشركة احتراف للتطوير العقاري، بالإضافة لاستثمار أساسي في شركة سلاسة.

وذكرت مجموعة سليمان، أن مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع نسبة ملكية المنازل وتسريع التحول الرقمي، تؤكد الحاجة إلى منازل عالية الجودة في التصميم والتنفيذ، ما شكل فرصة لمجموعة السليمان للدخول في شراكة مع ليفسبيس لتحويل أحلام أصحاب المنازل إلى حقيقة عبر منصة رقمية.

وفي وقت سيقدم الاستثمار المشترك خدمات مبتكرة ومعقولة التكلفة للعملاء من أجل تجديد منازلهم، ستشكل الشركة الجديدة فرصة لعشرات الآلاف من المقاولين والمصممين والمتخصصين في تحسين المنزل لتطوير أعمالهم والوصول إلى عملائهم المستهدفين عبر المنصة.

ومجموعة السليمان، هي مجموعة استثمارية مملوكة لعائلة السليمان تأسست من قبل الدكتور غسان أحمد السليمان عام 1983م في جدة بالسعودية.

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