1.32 مليار درهم أرباح "ألفا ظبي" في الربع الثالث

ارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين في شركة "ألفا ظبي" القابضة بنسبة 1527% أو أكثر من 15 مرة خلال الربع الثالث من عام 2021، إلى 1.324 مليار درهم، مقارنة مع 81.341 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي المالية، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى تحسن الإيرادات التشغيلية وسط التوسع في الاستثمارات الاستراتيجية نتيجة عمليات الاستحواذات التي تمت على مدار العام الحالي.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى ش5.925 مليار درهم في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، من 770.56 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 2196% إلى 1.779 مليار درهم في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 77.459 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2021، أظهرت البيانات ارتفاع صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 1050% إلى 2.155 مليار درهم، قياسا على 187.25 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعا بنسبة 341% خلال التسعة أشهر إلى 11.424 مليار درهم، قياسا على 2.589 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.