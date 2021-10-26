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أدنوك توقع اتفاقا لتغذية شبكة كهرباء تابعة بالطاقة النووية والشمسية

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أدنوك
أدنوك
أدنوك

أدنوك توقع اتفاقا لتغذية شبكة كهرباء تابعة بالطاقة النووية والشمسية

الاتفاق يعد الأكبر من نوعه في القطاع

دبي - رويترز

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قالت حكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقا مع شركة مرافق محلية لتغذية ما يصل إلى 100% من شبكة الكهرباء لديها بمصادر للطاقة النووية والشمسية.

جاء اتفاق التزويد، الذي أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة، في أعقاب إعلان الإمارات المنتجة للنفط هذا الشهر عن خطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

ووصف المكتب الإعلامي الاتفاق بأنه الأكبر من نوعه في القطاع. ولم تذكر موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ ولم تكشف عن أي اتفاقات
مالية.

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