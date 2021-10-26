أرباح "الاستثمار" تتراجع 9% بالربع الثالث إلى 274.3 مليون ريال 

أعلن البنك السعودي للاستثمار (الاستثمار)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في الأرباح بنسبة 9%.

وأظهرت بيانات البنك، وصول صافي الأرباح إلى 274.3 مليون ريال بالربع الثالث 2021، مقارنة بـ 301.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة الانخفاض في إجمالي دخل العمليات والارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

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وتراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.2% لتصل إلى 707.1 مليون ريال، مقابل 778.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك إن إجمالي دخل العمليات انخفض بنسبة 5.6% ونتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في دخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ودخل عمليات أخرى، قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.3٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، ومصاریف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح البنك 8.6% لتصل إلى 775.6 مليون ريال، مقابل 714.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي نتيجة الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات ومخصصات الزكاة، في حين تراجعت إجمالي الإيرادات بنسبة 18.9% لتصل إلى 2.075 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وخلال تلك الفترة، انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11.6% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله ارتفاع في إيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وانخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4٪ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، وتوزيعات أرباح، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ودخل عمليات أخرى، قابله ارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.