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أرباح بنك UBS تتجاوز التوقعات بفضل إدارة الثروات

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بنك يو بي إس السويسري
بنك يو بي إس السويسري
الأسواق العالمية

أرباح بنك UBS تتجاوز التوقعات بفضل إدارة الثروات

ارتفعت الأصول المستثمرة للبنك السويسري إلى 3.2 تريليون دولار

دبي - العربية.نت

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تجاوز بنك الاستثمار السويسري العملاق UBS توقعات المحللين في الربع الثالث، حيث استمر قسم إدارة الثروات في تحقيق طفرات.

وأعلن البنك السويسري اليوم الثلاثاء عن صافي ربح للمساهمين بلغ 2.3 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، ارتفاعاً من ملياري دولار في الربع الثاني، فيما توقع المحللون أن تصل الأرباح إلى 1.57 مليار دولار، وفقاً لتقديرات جمعتها Refinitiv.

كما تأتي الأرباح بزيادة بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام السابق.

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قال الرئيس التنفيذي للبنك، رالف هامرز في بيان: "كانت السوق والخلفية الاقتصادية إيجابية بشكل عام في الربع الثالث؛ على الرغم من وجود بعض عدم اليقين في الآونة الأخيرة".

وقدم قسم إدارة الثروات بالبنك دفعة قوية لنتائجه مرة أخرى، حيث ارتفعت الأصول المستثمرة إلى 3.2 تريليون دولار، وزادت أرباحها قبل الضرائب بنسبة 43% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال الأولي أو ما يعرف بـ CET 1، وهي مقياس للملاءة المصرفية، 14.9% مقابل 14.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وجاء الدخل التشغيلي عند 9.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، مقابل 9 مليارات دولار في الربع السابق.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين، وهو مقياس للأداء المالي، 15.3% من 13.7% في الربع الثاني.

وارتفعت أسهم البنك بنحو 24% منذ بداية العام حتى تاريخه.

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