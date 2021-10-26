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مجلس الوزراء يوافق لـ "بنك صحار" على فتح فروع له في السعودية

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الملك سلمان مجلس الوزراء السعودي السعودية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
السعودية

مجلس الوزراء يوافق لـ "بنك صحار" على فتح فروع له في السعودية

المجلس أقر نظام المدفوعات وخدماتها

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء في السعودية على الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء الذي عقد الثلاثاء 26 أكتوبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ووافق المجلس على قيام الهيئة العامة للترفيه بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) توضح آلية ضمان البرنامج لقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه.

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كما فوض المجلس وزير السياحة -أو من ينوبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينوبه- بالتباحث مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في شأن مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس على نظام المدفوعات وخدماتها.

وأقر مجلس الوزراء انضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للترفيه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ.

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