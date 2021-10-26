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بتروفاك تعتزم جمع 275 مليون دولار عن طريق بيع أسهم

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بتروفاك تفوز بعقد من نفط الكويت بـ200 مليون دولار
بتروفاك
شركات

بتروفاك تعتزم جمع 275 مليون دولار عن طريق بيع أسهم

ستستخدم المال في دفع غرامات تتعلق باتهامات بدفع رشى

دبي - العربية.نت

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قالت شركة بتروفاك لخدمات حقول النفط اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم جمع 275 مليون دولار عن طريق بيع أسهم وستستخدم المال في دفع غرامات تتعلق باتهامات بدفع رشى وخفض ديونها، مما دفع سعر السهم للهبوط 23%.

وتتوقع الشركة أن تأتي الأرباح الصافية لقطاع الهندسة والإنشاءات متماشية مع مستوياتها في 2020، وقالت إنها في سبيلها لخفض التكاليف 250 مليون دولار هذا العام مع خطط لإعادة تشغيل قطاعات في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق هذا الشهر غُرمت الشركة 77 مليون جنيه إسترليني (105.89 مليون دولار) وحكم على مسؤول تنفيذي سابق بها بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بعد أن أقرت الشركة والمسؤول بالذنب في اتهامات بدفع رشى.

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والغرامة التي حددتها محكمة ساوث وارك كراون في لندن جاءت أقل من مبلغ 240 مليون دولار قالت الشركة إنها قد تواجهه لعدم منعها الرشى في الفترة من 2011 إلى 2017.

ورغم تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني التي استمرت أربع سنوات بشأن عقود بتروفاك السابقة جاهدت الشركة لتأمين الحصول على عقود جديدة في الشرق الأوسط.

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