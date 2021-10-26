بيمكو العالمية من الرياض: الاقتراض لا يعني بالضرورة نمو الثروة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في بيمكو، جون ستودزينسكي، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، أن حجم الدين حول العالم حاليا هو ثلاثة أضعاف حجمه خلال الأزمة المالية العالمية.

ونوه ستودزينسكي بأن الاقتراض ليس يعني بالضرورة نمو الثروة، وأن حزم الدعم المالية الحالية هي قروض يجب دفعها لاحقا.

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وأوضح أن الاقتصاد يواجه العديد من المخاطر من بينها، مخاطر ارتفاع التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد.

جمعت مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.

وكانت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أعلنت عن عقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة.

وسوف يدعم الشركاء المؤسسة العالمية غير الهادفة للربح لإحداث تأثير في 5 مجالات: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.