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10 ملايين ريال أرباح "الصناعات الكهربائية" في الربع الثالث

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الصناعات الكهربائية
الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

10 ملايين ريال أرباح "الصناعات الكهربائية" في الربع الثالث

حققت 25 مليون ريال أرباحا صافية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) لتظهر تحقيق 25 مليون ريال مقاربة خسارة 3.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي خسائر للفترة المماثلة من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات من 397.2 مليون ريال إلى 541.1 مليون ريال، إضافة إلى تنوع المنتجات المباعة والتي تضمنت بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى.

وفي المقابل، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ قدره 4.7 مليون ريال بسبب ارتفاع المبيعات، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 11 مليون ريال، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى مصاريف تتعلق بالاستثمار في شركة باولز بلجيكا والتي تضمنت مصاريف قانونية واستشارية.

وخلال الربع الثالث من العام الحالي، حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 10.13 مليون ريال بزيادة 50% مقارنة مع ذات الربع من العام الماضي.

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