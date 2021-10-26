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تراجع أرباح "الأسمنت العربية" فصلياً 52% لـ 37.7 مليون ريال

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شركة الأسمنت العربية
شركة الأسمنت العربية
سوق السعودية

تراجع أرباح "الأسمنت العربية" فصلياً 52% لـ 37.7 مليون ريال

حققت أرباحا صافية بقيمة 138.2 مليون ريال عن أول 9 أشهر من العام الحالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) لتظهر صافي أرباح بقيمة 37.7 مليون ريال نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

تأتي هذه الأرباح بحسب ما نشرته الشركة اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للسوق المالية "تداول" بتراجع نسبته 52.2% عن نتائج الربع المماثل من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 12.5% عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي.

أرجعت الشركة أسباب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع و ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف التسويقية نتيجة ارتفاع كميات مبيعات التصدير في الشركة الأم وانخفاض أرباح استثمارات في أدوات ملكية، على الرغم من ارتفاع أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة وانخفاض مخصص الزكاة ومصاريف التمويل.

وخلال فترة 9 أشهر من العام الحالي حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 138.2 مليون ريال بزيادة 5% عن أول تسعة أشهر من العام الماضي.

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