جبل عمر للعربية: نتوقع إنهاء إعادة جدولة الديون بالربع الأول 2022

توقع الرئيس التنفيذي في شركة جبل عمر، خالد العمودي، في مقابلة مع "العربية" الانتهاء من إعادة جدولة ديون الشركة في الربع الأول 2022.

تحدث العمودي عن الالتزامات المالية التي تم ويتم العمل معها ومن أبرزها عرض الاستحواذ على أصول صندوق الإنماء مكة العقاري، وهو جزء من إعادة الهيكلة الكبيرة، وبحجم 5 مليارات ريال.

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ووصف رحلة "جبل عمر" لبناء خطة عمل لتجاوز الكثير من تحديات المرحلة الماضية، قال إن الخطة تتضمن 6 أو 7 محاور يجري العمل عليها.

وأشار إلى إعادة هيكلة بقيمة 4.9 مليار ريال، وإضافة 1.2 مليار ريال عليها، بجانب تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار ريال بأول السنة، للمرحلة الثالثة، مع العمل على قروض بقيمة 3 مليارات ريال سيجري الإعلان عن نتائج العمل بشأنها.

ولفت إلى أن جبل عمر وضعت خطتها في عام 2020 لمواجهة كل التحديات بوضوح لتنتقل من مرحلة عدم الوضوح إلى اليقين.

كانت الشركة أعلنت مطلع الشهر الحالي، إبرام اتفاقية لإعادة هيكلة شروط التمويل الإسلامي المقدّم من بنك ساب والبنك الأهلي السعودي، وفقاً للاتفاقية المبرمة في مايو 2015 لاستكمال المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع جبل عمر.

وقالت الشركة في بيان لها إن من ضمن أبرز شروط إعادة الهيكلة إعادة إتاحة مبلغ 1.2 مليار ريال من حد التمويل المسموح به، وتمديد مدة الاستحقاق لمدة 3 سنوات إضافية من مدة استحقاق التمويل الأصلية مع خيار التمديد لمدة 3 سنوات أخرى، وفقًا لشروط محددة.