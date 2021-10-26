رئيس غولدمان ساكس من الرياض: على البنوك مراقبة تصاعد التضخم

أكد الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، في أولى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودية في الرياض، ضرورة مراقبة معدلات التضخم الحالية عن كثب والتدخل في الوقت المناسب لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس إن على البنوك مراقبة معدلات التضخم، فقد كان لدينا سياسة نقدية توفق بين مختلف المطالب لفترة طويلة من الزمن، وسياسة مالية تحفيزية سيظهر أثرها الآن.

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وعبر عن اعتقاده بأنه من الصعب التنبؤ بعواقب هذه السياسات الآن، إذ أن جزءا من هذه العواقب سيعتمد على ما يجب عليه القيام به اعتبارا من هذه اللحظة، من ردود أفعال البنوك المركزية، وكيفية استمرار الإنفاق المالي.

وأضاف أن التضخم موجود ويسجل معدلات لم نشهدها لفترة من الزمن، وربما نقوم بإعادة التهيئة لتركيب هيكلي مختلف وربما لا، سنرى ذلك في المستقبل القريب.

وقال : إنني لست جيدا بالتنبؤ بالمستقبل، لكن بالتأكيد أعتقد أن خطر ارتفاع معدلات التضخم، أصبح أكبر الآن مما كان عليه في السابق وعلينا مراقبة هذا الأمر عن كثب.