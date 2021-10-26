رئيس غولدمان ساكس: هناك احتمالات لزيادة التضخم العالمي وتباطؤ النمو

قال الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس ديفيد سولومون اليوم الثلاثاء، إن هناك احتمالا لزيادة التضخم وتباطؤ النمو عالميا.

وأضاف سولومون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض، أنه ستكون هناك تبعات لتبني سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة.

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تأتي تصريحات سولومون، في الوقت الذي أصدره مصرفه اليوم الثلاثاء، تقريرا قال فيه إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط، قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

وأضاف بنك الاستثمار الأميركي أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، عند حوالي 100 مليون برميل يوميا، مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة متحور دلتا.

وتوقع البنك أيضا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام.

ولا يتوقع غولدمان ساكس أي تباطؤ في أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشار إلى أن الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا.

يأتي ذلك مع إعادة فتح المزيد من الدول وتخفيف القيود وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.