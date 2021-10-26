.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس غولدمان ساكس: هناك احتمالات لزيادة التضخم العالمي وتباطؤ النمو

  • الخط
ديفيد سولومون
ديفيد سولومون
اقتصاد

رئيس غولدمان ساكس: هناك احتمالات لزيادة التضخم العالمي وتباطؤ النمو

يتوقع البنك انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط

الرياض - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس ديفيد سولومون اليوم الثلاثاء، إن هناك احتمالا لزيادة التضخم وتباطؤ النمو عالميا.

وأضاف سولومون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض، أنه ستكون هناك تبعات لتبني سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة.

تأتي تصريحات سولومون، في الوقت الذي أصدره مصرفه اليوم الثلاثاء، تقريرا قال فيه إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط، قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

وأضاف بنك الاستثمار الأميركي أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، عند حوالي 100 مليون برميل يوميا، مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة متحور دلتا.

وتوقع البنك أيضا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام.

ولا يتوقع غولدمان ساكس أي تباطؤ في أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشار إلى أن الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا.

يأتي ذلك مع إعادة فتح المزيد من الدول وتخفيف القيود وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
اكتشف المزيد