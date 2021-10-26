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كين موليس من الرياض: الاقتراض ليس من ضروريات النجاح

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كين موليس من الرياض: الاقتراض ليس من ضروريات النجاح

الرئيس التنفيذي لشركة موليس آند كو: الوقت لا يعد جيدا للاقتراض حاليا

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة موليس آند كو، كين موليس، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في الرياض، أن أكبر الشركات العالمية لا تمتلك قروضا تذكر، وطرح أمثلة مثل أرامكو وأبل ونتفيليكس.

ووصف موليس أوضاع الاستثمار في الوقت الحالي، بالقول إن "الوقت لا يعد جيدا للاقتراض حاليا".

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة Moelis & CO إلى أن الشركات العالمية التي لا تمتلك قروضا كبيرة تبلي بلاء حسنا برغم تحديات الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

جمعت مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.

وكانت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أعلنت عن عقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة.

وسوف يدعم الشركاء المؤسسة العالمية غير الهادفة للربح لإحداث تأثير في 5 مجالات: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

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