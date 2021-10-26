محكمة الاستئناف تؤيد سداد "تهامة" 11.79 مليون ريال لصالح منطقة الرياض

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض لصالح أمانة منطقة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم رفض الاستئناف المقدم من الشركة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية بالرياض.

مادة اعلانية

وكانت أمانة منطقة الرياض قد قامت برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض للمطالبة بإلزام شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق بسداد مبلغ (11,769,914) ريال سعودي لصالح الأمانة، عن مطالبة تخص مستحقات تأجير واستغلال مواقع إعلانية بمدينة الرياض.

وأفادت الشركة بأن قيمة الحكم الصادر لصالح الأمانة تبلغ (11,769,914) ريال، علماً بأنه لن يكون هناك أثر على قائمة الأرباح أو الخسائر حيث أن الشركة قد سبق لها قيد مخصص بكامل قيمة المطالبة.

وتابعت الشركة: "لا توجد تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية كأثر مباشر للحكم الصادر باستثناء التأثير على التدفقات النقدية للشركة نتيجة إلزامها بسداد مبلغ الدعوى".

كما بينت أنها قد قامت بدورها بقيد دعوى ضد أمانة منطقة الرياض أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأعمدة الإعلانية المملوكة لها، والتي تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى الإضرار بها.