"بترو رابغ" تتحول للربحية في الربع الثالث بـ221 مليون ريال

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-9-30 (تسعة أشهر) لتظهر تحقيق صافي أرباح بقيمة 221 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع خسائر بقيمة 610 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن هامش الربح للمنتجات نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا. بالإضافة إلى استقرار عمليات التشغيل في المجمع الصناعي لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وعن فترة أول 9 أشهر من العام الحالي، حققت الشركة 1.55 مليار ريال من الأرباح مقارنة مع خسارة بقيمة 3.84 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي الخسارة للفترة المماثلة من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى تحسن هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك شهدت الفترة المماثلة من العام السابق إيقافاً كاملاً لمجمع الشركة الصناعي لمدة 60 يوماً وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً إلى جانب انخفاض الطلب وهامش الربح على المنتجات البتروكيماوية خلال نفس الفترة نتيجة استمرار الجائحة.