"تسلا" تتخطى "فيسبوك" لتصبح خامس أكبر شركة عامة في أميركا

تفوقت شركة "تسلا" على شركة فيسبوك لتصبح خامس أكبر شركة مدرجة في البورصة بالولايات المتحدة.

تم تعزيز هذا الإنجاز، الذي حققه لفترة وجيزة يوم الجمعة، في تداولات أمس الاثنين، بعد أن قالت شركة تأجير السيارات Hertz Global Holdings Inc إنها قدمت طلبًا لشراء 100000 سيارة من تسلا.

مادة اعلانية

وأغلقت أسهم تسلا على ارتفاع بنسبة 13٪، وهو أعلى نسبة منذ مارس، مما منحها قيمة سوقية قدرها 1.03 تريليون دولار.

فيما قفزت ثروة رئيس الشركة إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، إلى 288.6 مليار دولار يوم الاثنين، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، مضيفاً 36.2 مليار دولار إلى ثروته في أعقاب ارتفاع أسهم تسلا.

في غضون ذلك، أغلقت فيسبوك على قيمة سوقية تبلغ 927 مليار دولار، أي أقل من أعلى مستوى بلغته عند 1.08 تريليون دولار في أوائل سبتمبر.

واجهت الأسهم الأميركية مزيدًا من الضغط يوم الجمعة، بعد وابل من العناوين السلبية، بما في ذلك النتائج الضعيفة من شركة Snap Inc.

مع ذلك، انتعشت أسهم فيسبوك بعد أن أبلغت عن نمو قوي في عدد المستخدمين وخطة لإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليار دولار من الأسهم.