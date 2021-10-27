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أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 61% في الربع الثالث لـ12.47 مليون ريال 

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أسمنت أم القرى
أسمنت أم القرى
سوق السعودية

أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 61% في الربع الثالث لـ12.47 مليون ريال

مقارنة مع 31.91 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت أم القرى، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 60.91% إلى 12.47 مليون ريال، مقارنة مع 31.91 مليون ريال أرباح في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي أرباح "أسمنت أم القرى"، بنسبة 32.26% بالربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح بنحو 18.41 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "أسمنت القرى"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة.

أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 12% بالربع الثاني إلى 18.4 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 12% بالربع الثاني إلى 18.4 مليون ريال

وأشارت الشركة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية، انخفاض أرباح فترة التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 32.24% إلى 61.92 مليون ريال، قياسا على 91.399 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 14.3% في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي إلى 211.256 مليون ريال، قياسا على 246.618 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام السابق.

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