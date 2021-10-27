أرباح "المتقدمة" ترتفع 39.7% في الربع الثالث إلى 218 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بنسبة 39.74% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 218 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 156 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح "المتقدمة" بنسبة 17.7% في الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بقيمة 265 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%.

وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 57.2% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 654 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 416 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

يشمل صافي الربح للربع الثالث لعام 2021، على مبلغ 5 ملايين ريال عبارة عن حصة خسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبية مقارنة مع حصة أرباح قدرها 22 مليون ريال للربع المماثل لعام 2020 و26 مليون ريال عبارة عن حصة الارباح للربع الثاني لعام 2021.

يشمل صافي الربح لفترة التسعة أشهر من عام 2021 أيضا على مبلغ 37 مليون ريال عبارة عن حصة أرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة مقارنة مع حصة أرباح قدرها 11 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2020.

وأشارت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات إلى التوصل لتسوية مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك للسنوات محل الخلاف 2006 ومن 2008 حتى 2013 بمبلغ وقدره 30 مليون ريال.