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أرباح صافولا الفصلية تتراجع 57% إلى 122 مليون ريال

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مجموعة صافولا
مجموعة صافولا
سوق السعودية

أرباح صافولا الفصلية تتراجع 57% إلى 122 مليون ريال

مقابل 283.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 56.9%.

وأظهرت بيانات الشركة، أن أرباحها في الربع الثالث بلغت 122.4 مليون ريال، مقابل 283.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض هوامش الربح في قطاع التجزئة، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع مصاريف الزكاة والضرائب وانخفاض عكس مخصص الزكاة المتعلق بالسنوات السابقة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 31.85% لتصل إلى 6 مليارات ريال، مقابل 4.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 45% لتصل إلى 476.2 مليون ريال، مقابل 866.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات 8.5% لتصل إلى 17.9 مليار ريال.

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