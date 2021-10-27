أرباح "متطورة" تقفز 322% بالربع الثالث إلى 31.7 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (متطورة)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة قفزة في صافي الأرباح بنسبة 322%.

وأظهرت بيانات الشركة، وصول الأرباح إلى 31.67 مليون ريال، مقابل 7.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 274% لتصل إلى 35.88 مليون ريال، مقابل 9.59 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الزكاة التقديرية وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة 218% لتصل إلى 65.51 مليون ريال، مقابل 20.55 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 177% لتصل إلى 74.9 مليون ريال، مقابل 27.03 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الفترة الحالية 922.02 مليون ريال مقابل 819.20 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 12.55%.