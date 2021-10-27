.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "متطورة" تقفز 322% بالربع الثالث إلى 31.7 مليون ريال

  • الخط
المتطورة
السعودية للصناعات المتطورة
سوق السعودية

أرباح "متطورة" تقفز 322% بالربع الثالث إلى 31.7 مليون ريال

مقابل 7.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (متطورة)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة قفزة في صافي الأرباح بنسبة 322%.

وأظهرت بيانات الشركة، وصول الأرباح إلى 31.67 مليون ريال، مقابل 7.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 274% لتصل إلى 35.88 مليون ريال، مقابل 9.59 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

"بتروكيم" تقفز بأرباح الربع الثالث 108% لـ244 مليون ريال شركات سوق السعودية "بتروكيم" تقفز بأرباح الربع الثالث 108% لـ244 مليون ريال

وكان ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الزكاة التقديرية وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة 218% لتصل إلى 65.51 مليون ريال، مقابل 20.55 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 177% لتصل إلى 74.9 مليون ريال، مقابل 27.03 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الفترة الحالية 922.02 مليون ريال مقابل 819.20 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 12.55%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أميركا تسمح بدخول المطعمين بلقاحي أميركا تسمح بدخول المطعمين بلقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك"
"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية
الأكثر قراءة
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية  استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 
صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد
غضب يمني من تصريحات قرداحي.. ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية غضب يمني من تصريحات قرداحي.. ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية
3 أطفال 3 أطفال "متروكون" مع جثة شقيقهم في شقة بتكساس منذ أشهر
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
اكتشف المزيد