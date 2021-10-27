.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أكبر شركة لتوربينات الرياح في العالم تؤكد نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية

  • الخط
تربينات رياح شركة فيستاس ويند Vestas الدنماركية
شركة فيستاس ويند Vestas الدنماركية
السعودية

أكبر شركة لتوربينات الرياح في العالم تؤكد نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة فيستاس ويند Vestas الدنماركية لطاقة الرياح، اليوم الأربعاء، نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض بمشاركة دولية.

تعد Vestas شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم.

ومع وجود توربينات رياح تنتج أكثر من 132 جيجاوات في 83 دولة، قامت Vestas بتركيب معدات طاقة رياح أكثر من أي شركة أخرى في العالم، وفق ما أوضحته على موقعها الإلكتروني.

وزير الاستثمار للعربية: شركات عالمية ستعلن تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض اقتصاد السعودية وزير الاستثمار للعربية: شركات عالمية ستعلن تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كشف لـ"العربية"، أمس الثلاثاء، أنه سيكون هناك إعلان اليوم عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

جذبت المملكة مطلع فبراير الماضي مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض، حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي أعلنت خلال النسخة الماضية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عن إنشاء مقار إقليمية لها في السعودية، المجموعة الهندسية الأميركية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو، وغيرها.

سيمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، في النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، خطوة أخرى نحو ترسيخ التطوير الهيكلي الطموح لاقتصاد المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نهاية كورونا ومتغيراته.. هل تأتي من سم العقارب؟ نهاية كورونا ومتغيراته.. هل تأتي من سم العقارب؟
كورونا وترمب و كورونا وترمب و"أسواق عبيد".. جديد تسريبات فيسبوك
الأكثر قراءة
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة
صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد
استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية  استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 
ماذا يعني أن يزور شيخ الأزهر العراق ويلتقي السيستاني؟ ماذا يعني أن يزور شيخ الأزهر العراق ويلتقي السيستاني؟
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
اكتشف المزيد